Het is een peperduur speeltje, maar wat doet die zuurstofkamer van Romelu Lukaku eigenlijk? “Het effect is waarschijnlijk nihil”

Wat deed Romelu Lukaku eerst toen hij thuiskwam na zijn 17de goal in de Serie A en 4-2-overwinning in de Milanese derby tussen Inter en AC? Zijn persoonlijke zuurstofkamer induiken. “Laten we de recuperatie starten”, klonk het op Instagram. Maar wat is dat eigenlijk, zo’n ‘hyperbaric chamber’? En wat kost zo’n ding? En heeft het effect? Niet echt, zo blijkt.