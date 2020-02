Inter tikt David Beckham (ex-Milan) op de vingers

David Beckham is in een juridische strijd verwikkeld met de Italiaanse topclub Inter Milaan. De Britse ex-topvoetballer is mede-eigenaar van Inter Miami, een nieuwe club in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) . Het dispuut gaat over het woord ‘Inter’ in de naam van het team. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku liet dat woord immers registreren als merknaam in de Verenigde Staten.

David Beckham speelde in 2009 en 2010 voor aartsrivaal AC Milan, maar het is niet daarom dat hij nu op de vingers werd getikt door Internazionale. Volgens Inter Milaan is het woord ‘Inter’ inherent aan hun club, de Italianen lieten in 2014 zelfs hun naam registreren bij het US Patent and Trademark Office (USPTO). Omdat David Beckham zijn club Inter Miami genoemd heeft, heeft Inter Milaan nu een klacht ingediend tegen de MLS en de club. Ze vrezen dat de naam voor verwarring zal zorgen en vinden dat de gekozen naam een inbreuk vormt op de merknaam ‘Inter’.

De MLS en Inter Miami probeerden de klacht te weerleggen door te stellen dat er wereldwijd wel meer teams zijn waar ‘Inter’ in de naam verwerkt zit. Ze verwezen daarbij onder andere naar Inter Turku (Finland), Inter Leipzig (Duitsland) en NK Inter Zapresic (Kroatië). Toch besloot het USPTO niet mee te gaan in deze redenering en Inter Milaan gelijk te geven. Een ander argument dat de Amerikaanse club voorlegde stelt dat ‘Inter’ louter een soort adjectief is en op die manier onmogelijk geregistreerd kan worden als merknaam. Ook met dit argument wisten ze hun slag niet thuis te halen.

Inter Miami en de MLS gaan nog in beroep tegen de beslissing van het USPTO. Toch verwacht de gespecialiseerde website law.com dat de Amerikaanse club weinig kans maakt om het pleit te winnen. De kans is dus reëel dat David Beckham een nieuwe naam voor zijn club zal moeten verzinnen.

De uitspraak in deze zaak wordt eind dit jaar verwacht.