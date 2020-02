Geviseerde Olivier Renard reageert bij Canadese radio na beschuldigingen: “Lasterlijke praatjes”

De beschuldigingen van Standard-voorzitter Bruno Venanzi als zou toenmalig sportief directeur Olivier Renard fiscale fraude hebben gepleegd, heeft ook Canada bereikt. Daar werkt Renard als sportief directeur bij Montréal Impact. De voormalige doelman reageerde bij de Canadese radio en schildert de beschuldigingen af als lasterlijke praat.

Volgens de Franstalige zender RTBF werkte Renard actief mee aan een systeem van ‘geheime commissies’ aan makelaars in de periode dat hij sportief directeur was bij Standard. De club betaalde exorbitant hoge bedragen uit voor onder andere scoutingsopdrachten aan firma’s op naam van Dejan Veljkovic, de omstreden spilfiguur in Operatie Propere Handen. Uit documenten zou blijken dat Renard zelf tot twee keer toe een bedrag van twintigduizend euro heeft opgestreken.

LEES OOK. Standard dient klacht in tegen ex-sportief directeur Olivier Renard en voormalig coach Aleksandar Jankovic

LEES OOK. Kiest Standard-voorzitter voor vlucht vooruit? “Natuurlijk wist Venanzi van fictieve scoutingopdrachten van Veljkovic”

Geconfronteerd met deze gegevens besloot Standard-voorzitter om bij de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren klacht in te dienen, onder anderen tegen Renard en toenmalig Standard-trainer Jankovic.

Florida

Renard bevindt zich momenteel in Florida voor een oefenkamp met zijn Canadese werkgever. Maar voor de Canadese radio wilde hij wel zijn versie van de feiten geven. “Geen enkele van de beschuldigingen aan mijn adres zijn correct”, klinkt het. “Ik heb nooit een commissie ontvangen bij welke transfer dan ook. Het geheel van verloningen die ik van Standard of welke club dan ook heb ontvangen, waren voor de diensten die ik de clubs heb verleend. De verspreide info is lasterlijk, raken mijn naasten en zijn nefast voor mijn imago. Ik zal ten gepaste tijden dan ook via juridische weg reageren.”