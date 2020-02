Kelderdief die flessen wijn buitmaakte, krijgt effectieve celstraf: “Het spijt me, ik was zwaar onder invloed van coke”

Oostende - Een 38-jarige man uit Nieuwpoort is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 22 maanden effectieve gevangenisstraf voor een reeks inbraken in kelders in Oostende. Daarbij maakte hij ruim 150 flessen wijn buit. Voor zijn kompaan bij enkele feiten werd een jaar effectieve celstraf uitgesproken.

Kenny D. sloeg eind 2017 en in de eerste helft van 2018 zijn slag. Bij inbraken in kelders had hij het vooral gemunt op alcoholische dranken. Zo werden bij feiten in de Hertstraat maar liefst 126 flessen wijn buitgemaakt. In totaal gaat het om ruim 150 flessen wijn, maar ook cava, amaretto of een grote fles Duvel liet de Nieuwpoortenaar niet liggen. Daarnaast werden onder andere ook muntstukken, boren en twee plooifietsen buitgemaakt.

De beklaagden kwamen dankzij camerabeelden in het vizier van de speurders. Op de beelden van de inbraak in de Hertstraat herkende Kenny D. wel zijn kompaan Oostendenaar Kristof V. (32), maar niet zichzelf. De tweede beklaagde, die verstek liet gaan, verklaarde het net andersom. Volgens het parket zijn beide betrokkenen notoire druggebruikers met een uitgebreid strafblad. Het OM vorderde respectievelijk twee en één jaar effectieve celstraf.

De verdediging wierp op dat Kenny D. in het voorjaar van 2018 al werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode. Meester Mathieu Langerock vroeg daarom om de bijkomende straf te beperken. D. moest ook zonder deze veroordeling in principe nog tot juli 2021 in de gevangenis blijven. “Ik heb er echt spijt van voor die mensen. Ik was zwaar onder invloed van coke en benzo’s”, zei de beklaagde zelf.