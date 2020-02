Oscarwinnende regisseur nodigt Kevin De Bruyne uit voor zijn laatste maaltijd

Bong Joon-ho heeft de wereld aan zijn voeten. De Zuid-Koreaanse regisseur van Parisite verliet afgelopen zondagnacht de uitreiking van de Oscars als grote winnaar met vier beeldjes, waaronder die van beste film en ook die van beste regisseur. En dan krijgt een mens al eens gekke vragen.

In de aanloop naar de uitreiking kreeg ook het brede publiek de mogelijkheid om de Zuid-Koreaanse succesregisseur vragen te stellen. De meest originele vraag: “Wat zou je laatste maaltijd zijn en welke vijf mensen - dood of levend - zou je mee aan tafel uitnodigen?”

Dat Bong Joon-ho voor filmregisseurs Alfred Hitchcock en Martin Scorsese koos, was niet echt een verrassing. Jimmy Page (gitarist Led Zeppelin) en Yuna Kim (Koreaanse kunstschaatser) deden al iets meer wenkbrauwen fronsen maar vooral de vijfde naam was een grote verrassing: Kevin De Bruyne. Het antwoord op deel 1 van de vraag - wat zouden ze eten? - werd ook duidelijk: paella. Heel veel paella.

Het is niet geweten of Joon-ho een fan is van Manchester City of Kevin De Bruyne? Of is hij gevallen voor de acteerprestaties van de Rode Duivel in diens parodie op Home Alone?