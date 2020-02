Pro League start procedure tegen Cercle Brugge-trainer Storck wegens uithaal naar arbitrage

Bernd Storck moet zich dinsdag voor een ad-hoccommissie van de Pro League verantwoorden voor zijn uithaal naar scheidsrechter Alexandre Boucaut en de VAR na de competitiewedstrijd van zijn ploeg tegen RSC Anderlecht. De trainer van Cercle Brugge riskeert een boete van 5.000 euro.

De rode lantaarn in de Jupiler Pro League verloor de thuismatch tegen RSC Anderlecht met 1-2, nadat het de hele partij had gedomineerd. Op de persconferentie na de wedstrijd nam Cercle-coach Storck de wedstrijdleiding zwaar op de korrel. Onder meer omwille van tweemaal vermeend handspel. “Als ze ons niet willen in 1A, dan moeten ze het ons nu meteen duidelijk maken”, liet de Duitser optekenen.

Volgens de Pro League bracht Storck met zijn uitspraken de integriteit van scheidsrechter Alexandre Boucaut en zijn team in het gedrang. Sinds vorig jaar beschikt de Pro League over een intern reglement om lasterlijke uitspraken ten aanzien van de refs te bestraffen. Om te beoordelen of een verklaring ongepast of denigrerend is ten opzichte van de scheidsrechters, stelde de Pro League een ad-hoccommissie samen. Die bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78).

Dat driekoppig orgaan zal Storck dinsdag mondeling uithoren en zal op basis van die zitting een advies geven aan de Raad van Bestuur van de Pro League. Dat advies bestaat uit het al dan niet toekennen van een boete. In eerste instantie zal die boete 5.000 euro bedragen, bij recidive kan de straf oplopen tot 10.000 euro boete. Dat geld wordt dan opnieuw geïnvesteerd in de arbitrage.

Op de Raad van Bestuur van maandag 17 februari zal wellicht beslist worden of Storck al dan niet een boete moet betalen.

