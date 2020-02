Na zijn angstwekkende inzinking op het veld: Daley Blind traint en lacht weer

Daley Blind (29) is terug onder de mensen. De Nederlandse international deed de voetbalwereld opschrikken toen hij in het Champions Leagueduel tegen Valencia in elkaar zakte en te kampen had met duizeligheid. “Ik heb weer een grote glimlach op mijn gezicht.”

Het zag er benauwd uit in de Johan Cruijff ArenA toen Blind uit het niets op het gras moest gaan zitten. De diagnose achteraf bleek een ontstoken hartspier. De verdediger van Ajax kreeg een defibrillator en staat na twee maanden afwezigheid voor zijn terugkeer.

Zichtbaar opgelucht deed Blind nu zijn verhaal bij Fox Sports: “De onzekerheid dat je niet weet hoe lang een blessure gaat duren, dat is mentaal het zwaarste. Bij een knie- of hamstringblessure is dat anders: dan leef je in een bepaalde bubbel waarin je weet dat je aan je herstel gaat werken. Dat punt om je op te focussen had ik nu niet.”

Gelukkig werd snel duidelijk dat topsport nog haalbaar is. Blind is met Ajax nog actief op drie fronten en hij droomt ook nog van het EK deze zomer. “Op het veld staan met je teamgenoten, je beseft pas hoe mooi dat is, als je het niet hebt. Ik zal nu minder snel denken dat ik minder zin heb om te trainen,” besluit hij met een glimlach.