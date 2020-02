Syrische helikopter neergehaald door Turkse rebellen een dag nadat Assads troepen Turkse soldaten neerschoten

Een Syrische helikopter is neergehaald door rebellengroepen die gesteund worden langs Turkse zijde. De video toont een brandende Mi-17 helikopter van Russische makelij, ter hoogte van de stad Nerab. De gemoederen in de regio lopen weer hoog op nadat er 5 Turkse soldaten stierven tijdens een aanval die uitgevoerd werd door troepen van Assad.

De aanval op de helikopter komt er nadat Ankara had gezegd de dood van de soldaten te willen vergelden met 115 tegenaanvallen. Volgens het Turkse leger zijn 101 doelen vernietigd, waaronder ook 3 tanks. Assads troepen, gesteund door het Russische leger, proberen om de controle van de provincie Idlib te bemachtigen. Die regio is een van de laatste plekken in het door oorlog getroffen land waar de rebellen nog heer en meester zijn.