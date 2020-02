“Nood aan Comité J” en “onafhankelijke procedure voor magistraten”: politiek reageert op brief van ouders Julie Van Espen

“Als iedereen zijn verantwoordelijkheid had genomen, had Julie nog geleefd”. Dat schreven de ouders van de vermoorde Julie Van Espen in een scherpe brief aan justitie en politie. “Een injectie is nodig”, zei minister van Justitie Geens (CD&V) eerder al. Ook andere politieke partijen reageerden. Een overzicht.

N-VA

N-VA Kamerlid Sophie De Wit erkent “de pijnpunten” die de ouders aanhalen, zij stelt dat deze niet in dovemansoren mag vallen. Ook zijn er al maatregelen getroffen. “Zo is de verjaringstermijn voor seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen afgeschaft en werd het recidivegevaar toegevoegd als criterium om een veroordeelde onmiddellijk aan te houden. Verder ligt momenteel ons wetsvoorstel over de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank ter bespreking in de commissie Justitie. Daarmee willen we dat elke dader van seksueel geweld verplicht wordt opgevolgd en behandeld, ook na strafeinde.”

Ook pleit De Wit voor “een onafhankelijke tuchtprocedure” voor magistraten die fouten zouden hebben begaan in dit onderzoek. “Alle actoren binnen justitie moeten gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen.”

Open VLD

Open VLD-Kamerlid Katja Gabriëls pleit voor strengere opvolging van personen die vrij zijn onder voorwaarden, ook diende ze al een wetsvoorstel in opdat de voorwaarden langer van kracht zouden zijn. “Daders die voorlopig vrij zijn in afwachting van hun proces moeten vandaag maximaal drie maanden voldoen aan verschillende voorwaarden tot er een definitieve uitspraak volgt. Maar vaak duurt het langer dan drie maanden voor er een uitspraak ten gronde is. Daders worden dan te weinig opgevolgd, waardoor het kan zijn dat ze nieuwe feiten plegen. Dat moeten we vermijden. We willen dat die voorwaarden onbeperkt opgelegd blijven tot er een uitspraak ten gronde is. Zo verliezen politie en jusititie potentiële daders niet uit het oog.”

Gabriëls wijst er ook op dat het parlement al werk maakte van de onmiddellijke aanhouding, waardoor daders bij recidivegevaar onmiddellijk kunnen aangehouden worden in afwachting van hun proces.

SP.A

SP.A-voorzitter Conner Rousseau pleit voor de oprichting van een comité J, een orgaan dat de werking van justitie controleert. “Een overheid moet de veiligheid van alle burgers garanderen”, zei hij bij Radio 1. “Momenteel kan je fouten, pas na een proces, aanpakken. Het voorgestelde comité J zou tijden het proces profouten kan onderzoeken.”

Vlaams Belang

Vlaams Belang laat weten in een mededeling dat het pleit voor het optrekken van de minimumstraffen voor zedendelinquenten en “om de kans op vervroegde vrijlating uit te sluiten. slachtoffer is er één te veel. Dat er dan ook nog slachtoffers vallen omdat er types vrij rondlopen die eigenlijk achter de tralies horen, is extra wraakroepend”, aldus voorzitter Tom Van Grieken. “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Luister naar de burgers, luister naar het gezond verstand en stop eindelijk de knuffeljustitie.”