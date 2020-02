Ciara is amper weg, of de volgende storm komt er al aan: windsnelheden tot 90 km per uur

De schade van de storm Ciara is nog niet opgemeten, of de volgende storm komt er al aan. Dennis, zoals de Britse weerdiensten hem gedoopt hebben, belooft vooral het komende weekend onstuimig weer te veroorzaken. Het KMI waarschuwt nu al voor felle windstoten met pieken tot 80 km per uur.

Na Ciara zou er volgend weekend mogelijk opnieuw een storm door ons land razen. De Britse nationale weerdienst heeft de potentiële storm de naam Dennis toegeschreven. Er kunnen in ons land rukwinden voordoen die plaatselijk 90 tot 100 kilometer per uur kunnen halen en er is kans op storm, bevestigt ook David Dehenauw van het KMI.

“We gaan uit van windstoten van 90 kilometer per uur of meer. Of het dan officieel een storm wordt, hangt af van het feit of we naar negen beaufort gaan of dat het bij acht blijft. Acht is namelijk ‘stormachtig’, negen is ‘storm’.”

Dat het al dagenlang zo hard waait, komt door de straalstroom, zegt Dehenauw. “Die beweegt op grote hoogte zeer snel. Dat komt omdat er een groot temperatuurverschil is tussen de polen en de evenaar. Tot begin volgende week houdt die situatie aan, daarna zou het rustiger worden. Maar versta onder rustig vooral niet dat we dan naar winterweer gaan met vriestemperaturen. Dat zit er nog steeds niet in.”