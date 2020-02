Slagveld van glas en plastiek: achthonderd (!) bierbakken sneuvelen door Ciara

Avelgem - Bij Bierhalle Demeyer staan buiten gestapelde paletten met het teruggenomen leeggoed. Daar gingen zondagavond dankzij storm Ciara twaalf paletten tegen de vlakte.

“Goed 800 bakken vielen als Legoblokjes om, meteen een slagveld van glas en plastiek”, zegt Hilde. “Gelukkig waren ze allemaal leeg. We zagen ze vallen. Voor we met onze ogen geknipperd hadden lagen ze al tegen de grond. We dachten dat het opruimen wel zou meevallen, maar we mispakten ons toch. Zes en een half uur hebben we glas gekuist. Naast al het opruimwerk hebben we ook de kostprijs van het gebroken leeggoed want veel flesjes hebben het niet overleefd.”