Soedan gaat ex-president Omar al-Bashir overdragen aan Internationaal Strafhof

Soedan zal ex-president Omar al-Bashir aan het Internationaal Strafhof (ICC) overdragen, dat hem wil vervolgen voor genocide en oorlogsmisdaden in het conflict in Darfoer, zo heeft een hoge Soedanese functionaris dinsdag gezegd.

Het strafhof in Den Haag wil Al-Bashir, die sinds zijn afzetting in april 2019 vastzit, samen met drie andere verdachten berechten wegens misdaden in het conflict dat in 2003 in de regio Darfoer uitbrak tussen de troepen van Al-Bashir en opstandelingen uit etnische minderheden die vonden dat ze gemarginaliseerd werden.

“Zij die door het ICC werden beschuldigd, moeten naar daar gaan”, zei Mohammed Al-Taishi, lid van de Soevereine Raad, in een mededeling.

Al-Bashir (76) kwam in 1989 aan de macht na een militaire coup en regeerde het land met ijzeren hand. Hij werd vorig jaar midden in een volksopstand door het leger afgezet. Sinds zijn afzetting zit hij in de gevangenis in de Soedanese hoofdstad Khartoem.

Tijdens vredesgesprekken tussen de Soedanese regering en rebellengroepen uit de regio Darfoer werd volgens de BBC afgesproken dat zij die door het ICC gezocht worden, voor het Internationaal Strafhof moeten verschijnen. De procureurs bij het ICC schreven een aanhoudingsbevel tegen Al-Bashir uit wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

In het conflict in Darfoer lieten ongeveer 300.000 mensen het leven. “Gerechtigheid kan niet geschieden als we de wonden niet helen”, zo citeerde de Britse omroep Al-Taishi, een woordvoerder van de regering. “We zijn overeengekomen dat elkeen tegen wie een aanhoudingsbevel werd uitgeschreven, voor het ICC zal verschijnen. Ik zeg dit heel duidelijk”, voegde hij eraan toe.

Bashir weigerde de autoriteit van het ICC te erkennen toen hij in 2009 door het Internationaal Srafhof werd aangeklaagd.