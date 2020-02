Dronkenlap komt vriend steunen in rechtbank, maar belandt zelf in cel

Brugge / Zedelgem / Knokke-Heist - De politie heeft dinsdag een dronken man opgepakt in de zittingszaal van de Brugse strafrechtbank. Opmerkelijk: de man moest zelf niet voor de rechter verschijnen, maar kwam een maat steunen die zich moest verantwoorden voor onder meer diefstal.

Op 7 mei werd Aartrijkenaar M.S. (42) tijdens een avondje uit betrapt met een vissersmes. Daags nadien pleegde de man enkele diefstallen bij Zara, Foot Locker en Jelly Jazz in Brugge. Hij ging aan de haal met onder meer sokken, een poster en een kurkentrekker. Een paar maanden later ging S. in een uitgebrande woning in Knokke-Heist aan de haal met spullen die hij naar eigen zeggen op de rommelmarkt wou verkopen ten voordele van de school van zijn zoontje.

Het openbaar ministerie vroeg een effectieve straf voor de man, die met zware psychische problemen en een alcoholverslaving kampt. “Op het moment van de feiten stond hij bovendien onder probatievoorwaarden”, stelde de procureur.

S. had een warrige uitleg voor zijn misstappen. “Ik ben een kluizenaar en ben altijd bang dat iemand mij op straat gaat doodsteken. Hopelijk geef je mij geen celstraf want anders ben ik weg naar Spanje.”

In de boeien geslagen

S. werd naar de rechtbank vergezeld door een vriend, die duidelijk ook met een zwaar drankprobleem kampt. De man zat stomdronken in de zaal en stoorde meermaals de zitting waarna een agent hem naar de gang begeleidde. Daar werd hij in de boeien geslagen en ter ontnuchtering opgesloten in het cellencomplex. Voor M.S. zat er niets anders op dan alleen huiswaarts te keren.

Op 10 maart kent hij zijn vonnis.