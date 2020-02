Emmanuel Adebayor vindt een nieuwe uitdaging in Paraguay

Emmanuel Adebayor (35) heeft een contract voor één seizoen ondertekend bij het Paraguayaanse Club Olimpia uit de hoofdstad Asuncion. De Togolees zat al sinds begin december zonder werkgever, nadat zijn contract bij de Turkse eersteklasser Kayserispor verbroken werd.

Adebayor was amper drie maanden in dienst bij de Turken, voordien was hij sinds januari 2017 aan de slag bij reeksgenoot Basaksehir. In de zomer van dat jaar schakelde Basaksehir Club Brugge nog uit in de derde voorronde van de Champions League.

Voor Adebayor is Olimpia de tiende club in zijn carrière. Via FC Metz (2001-2003) en AS Monaco (2003-2006), kwam de Togolees in 2006 in de Premier League terecht. Daar verdedigde hij de kleuren van Arsenal (2006-2009), Manchester City (2009-2011), Tottenham (2011-2015) en Crystal Palace (2016). Tussendoor kwam hij in het voorjaar van 2011 ook enkele maanden uit voor Real Madrid. Met 32 doelpunten in 87 interlands is hij zowel topschutter aller tijden als recordinternational van zijn land.

Bij Olimpia vindt hij de 38-jarige Paraguayaan Roque Santa Cruz terug, in een ver verleden nog zijn ploegmakker bij Manchester City. Ook verdediger Antolin Alcaraz, tussen 2007 en 2010 bij Club Brugge, is er aan de slag.