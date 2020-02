Wie vindt AAP, de knuffel van Billie (4)? “Ze zijn al vier jaar onafscheidelijk”

Wachtebeke / Ronse - Het is een klein drama voor de kleine vierjarige Billie. Enkele dagen geleden verloor ze haar vertrouwde knuffel en belangrijke houvast AAP. “Billie loopt al vier jaar rond met AAP”, zegt haar mama Julie D’hooge uit Wachtebeke.

“We waren zaterdag in Ronse op de Grote Markt en daar heeft Billie haar knuffel verloren. De knuffel heb ik ooit van een klant gekregen, vandaar het label Theo Loves You. Ik heb al gezocht om een nieuwe AAP te kopen, maar ik vind die nergens meer terug. De knuffel heeft een wit bontje, twee smileys op en een buidelzakje. Het kleine rode circusaapje hebben we nog, dat was niet mee naar Ronse.”

Wie knuffel AAP heeft gevonden mag een e-mail sturen naar hello@missjuliapiep.com.