Bij FC Barcelona is Ousmane Dembélé (22) met succes aan de hamstrings geopereerd. De Franse aanvaller zou nog gedurende 6 maanden niet inzetbaar zijn voor de Catalanen.

Dembélé liep in het Champions League-duel tegen Borussia Dortmund (3-1 winst) een spierblessure aan de rechterdij op. Hij staat nu dus nog even aan de kant en het is nog maar de vraag of de Franse international op tijd fit raakt voor het EK.