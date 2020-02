Na chaos in Iowa krijgen ze een tweede kans om zich te bewijzen: de goede en slechte vooruitzichten voor de Democratische presidentskandidaten

Als het tellen van de stemmen dit keer wel vlot verloopt, zou woensdagochtend het resultaat van de Democratische voorverkiezing in New Hampshire bekend moeten zijn. Na de eerste ronde in Iowa vielen er tegen de traditie in geen kandidaten weg. In combinatie met die van woensdag, zullen sommigen toch stilaan in de spiegel moeten kijken. Een handleiding hoe de uitslagen te lezen.