Fietser op slag dood na ongeval met vluchtmisdrijf in Arendonk

Arendonk - Bij een ongeval in Arendonk is een fietser om het leven gekomen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer, een dertiger, was op slag dood. De politie is op zoek naar het voertuig. Dat bevestigt Kristof Hendrickx (N-VA), de burgemeester van Arendonck.

Het ongeval deed zich voor in De Valken, nabij het centrum van Arendonk. Volgens Het Laatste Nieuws reed de fietser aan de rechterkant van de baan. De bestuurder van de SUV kwam uit de tegenovergestelde richting. Om nog onbekende reden is de SUV van zijn rijvak afgeweken om vervolgens de fietser op te scheppen. Het slachtoffer was op slag dood. Volgens getuigen raakte de wagen zwaar beschadigd. De dader wordt opgespoord.