Opmerkelijke momenten tijdens de voorverkiezingen: Joe Bidens vrouw gooit demonstrant buiten

2020 is het jaar waarin er in de Verenigde Staten een nieuwe president gekozen wordt. Bij de Democraten zijn er volop voorverkiezingen aan de gang en dat betekent dat alle presidentskandidaten campagne voeren. Bij voormalig vice-president Joe Biden, verliep zijn campagne vandaag in New Hampshire niet zonder slag of stoot.

Nadat een demonstrant luidkeels zijn ongenoegen over de 77-jarige Biden uitte, besloot mevrouw Biden dat het welletjes was geweest. Ze maakt korte metten met de man en zet hem kordaat buiten, wat op applaus van de omstaanders wordt onthaalt.

Pony soldaat met hondengezicht Na de speech kreeg het publiek ook de kans om vragen te stellen. Een 21-jarige studente stelde een naar eigen zeggen “gemene vraag” en kreeg tijdens het antwoord van Biden de sneer “liegende pony-soldaat met het gezicht van een hond” naar zich gesmeten. Wat hij hiermee precies bedoelde is niet duidelijk. Zijn campagneteam stelt dat het een citaat is uit een oude western, maar verschillende Engelstalig kranten trekken die bewering in twijfel. Het is niet de eerste keer dat hij zijn publiek beledigt, recent noemde hij nog een 84-jarige veteraan een “vuile leugenaar”.

