Varkenspest verpest weer tientallen zomerkampen: “Als het nog erger wordt, zitten we met een behoorlijk probleem”

Tientallen jeugdbewegingen moeten voor komende zomer op zoek naar een nieuwe kampplek. Voor het tweede jaar op rij maakt de Afrikaanse varkenspest kamperen in de populaire Gaumestreek onmogelijk. En wie elders gaat, krijgt daar steeds vaker te maken met restricties tegen de “overlast”.

Voor het tweede jaar op rij zal op kamp gaan in de Gaumestreek – het zuiden van de provincie Luxemburg – deze zomer niet mogelijk zijn voor jeugdbewegingen. Of toch bijna niet: op kamp gaan mag enkel in een afgesloten gebouw.

De reden is opnieuw de Afrikaanse varkenspest. Dat is een erg besmettelijke en dodelijke virusziekte bij varkens en everzwijnen. Mensen worden er niet ziek van, maar ze kunnen het virus wel verspreiden.

Streep door de rekening

Voor veel jeugdbewegingen is dat een streep door de rekening, want vaak hebben die al een paar jaar op voorhand hun kampterrein geboekt. “Al valt het beter mee dan vorig jaar. We zijn nu beter voorbereid: vorig jaar waren we redelijk verrast door de maatregelen”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De Afrikaanse varkenspest maakt kamperen in de Gaume ook komende zomer onmogelijk. Foto: BELGA

Hij vermoedt dat het aantal kampen dat zal moeten verhuizen “niet zo hoog zal oplopen”. De KSA denkt dat het alles samen om een tiental kampen zal gaan, voor de Chiro gaat het om vijftien kampen. “Maar als de zone zou worden uitgebreid naar de rest van Luxemburg, komen we aan zeventig kampen en zitten we toch met een behoorlijk probleem”, zegt Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen.

Platform

Vorige zomer moest voor 100 tot 150 kampen een oplossing worden gezocht, zegt An Van Lancker van de Ambrassade, dat het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. “Er is toen een website gelanceerd, www.soszomerkamp.be, waar mensen die een terrein of gebouw ter beschikking hadden, zich konden melden. Dat platform heeft goed gewerkt en wordt nu opnieuw gelanceerd.”

“Het wordt sowieso een moeilijke zomer”, zegt Niels De Ceulaer. “Door de beperkingen in de Gaume verplaatsen de kampen zich naar locaties waar er anders veel minder jeugdbewegingen komen. Dat heeft vorige zomer spanningen veroorzaakt.”

De gemeente Bièvre (3.000 inwoners) in Namen werd overspoeld met meer dan 7.000 kampleden, waardoor de burgemeester er nu een reglement opstelde om de toevloed in te dammen. Ook buurgemeente Vresse legt beperkingen op, en ook in Bouillon is er sinds kort een reglement tegen “kampoverlast”.