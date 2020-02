“Vraag is niet of we hier iets kunnen kweken, maar of we dat wel willen”: voor het eerst rode bonen op onze velden

Als alles volgens plan verloopt, staan vanaf volgend jaar de eerste bokaaltjes met Belgische rode bonen in de supermarkt. Het Oost-Vlaamse bedrijf Casibeans is erin geslaagd om als eerste op grote schaal die bonen op onze velden te kweken. Na soja, quinoa, zoete aardappel en yacon zijn we zo nog een teelt rijker. En daarbij stopt het niet: op proefvelden wordt momenteel geëxperimenteerd met nog nieuwe gewassen. “We staan al zover dat de belangrijkste vraag niet meer is of we technisch gezien iets kunnen kweken, maar vooral of de markt er al rijp voor is”, klinkt het bij het ILVO.