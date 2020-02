De apotheker die moordenaar van zijn verslaafde zoon zocht en daarna een farmareus op de knieën dwong

Nog voor de pijnstiller OxyContin een dodelijke verslavingsepidemie zou veroorzaken in de VS, was er één argwanende apotheker die aan de alarmbel trok. Gedreven door de dood van zijn eigen verslaafde zoon, voerde hij onderzoek en dwong farmareus Purdue Pharma op de knieën. Netflix goot het verhaal in een miniserie, The pharmacist.