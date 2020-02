Vrachtwagenchauffeur merkt fietser niet op bij afdraaien: Lars (16) vecht voor zijn leven

Oostende - De 16-jarige Lars N. uit Oostende vecht voor zijn leven na een dodehoekongeval dinsdagochtend in Gistel. Een vrachtwagenchauffeur had de jonge fietser bij het afslaan niet opgemerkt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.45 uur ter hoogte van het kruispunt van de Vaartstraat en de Keiweg, ter hoogte van de Gistelbrug. Een 21-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roeselare reed in de richting van Gistel, toen het op de Gistelbrug fout liep. De vrachtwagen stond met zijn richtingaanwijzer op de brug stil om rechts af te slaan naar de Keiweg. De chauffeur wachtte op een voorligger die links moest inslaan richting Oudenburg. Op dat moment stond een 16-jarige fietser rechts voor de vrachtwagen.

Toen de vrachtwagenchauffeur effectief rechts insloeg, merkte hij de fietser niet op, waardoor het tot een aanrijding kwam. Uit camerabeelden blijkt dat het om een dodehoekongeval gaat. De jongeman kwam onder de voorwielen van de vrachtwagen terecht en werd tijdens het afdraaien nog enkele meters meegesleurd. Getuigen zagen het verschrikkelijke ongeval gebeuren en verwittigden meteen de hulpdiensten.

Het slachtoffer werd naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende gevoerd en naar verluidt door de zware verwondingen vervolgens overgebracht naar het UZ Gent. De jongeman werd gisteren geopereerd, zijn toestand is heel kritiek.

De politie Kouter kwam ter plaatse om de vaststellingen van het ongeval te doen. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. “Het parket werd op de hoogte gebracht van het ongeval. Omdat de omstandigheden duidelijk waren, werd er geen verkeersdeskundige aangesteld”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van politie Kouter.

Op weg naar school

Lars N. was op weg naar school toen het ongeval gebeurde. Hij studeert in het Atlas Atheneum in Gistel. Alle leerlingen werden door de directie ingelicht over het ongeval. Wie het moeilijk had, mocht de klas verlaten en werd opgevangen door het schoolteam.