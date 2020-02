Alle jaarrekeningen doorgelicht: dit is onze ranking van eersteklassers, en dit zeggen ze er zelf over

Een verlies van 87 miljoen euro voor het Belgische profvoetbal en elf van de zestien clubs in eerste klasse die in het rood gingen: daar hoeft geen tekeningetje bij. Maar omdat niet alle clubs over dezelfde kam geschoren morgen worden, doken wij in de jaarrekeningen. Hieronder zetten wij ze allemaal in de volgorde van hoe zij vorig seizoen financieel geboerd hebben. Wij hielden daarbij niet enkel rekening met de winst, maar ook met andere economische factoren en laten ook de clubs zelf aan het woord.