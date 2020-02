Doodrijder opgepakt in Nederland na vluchtmisdrijf met fietser: “Jasper was een gouden gast op wie je altijd kon rekenen”

Arendonk -

De Nederlandse politie heeft dinsdagavond omstreeks 20 uur een 36-jarige Belg in de boeien geslagen. Eerder op de avond had de verdachte aan De Valken in het centrum van Arendonk de 31-jarige fietser Jasper Horsting aangereden. Volgens getuigen stapte de automobilist even uit om naar het slachtoffer te kijken, maar ging hij er dan vandoor.