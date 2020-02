“Het grootste slachtoffer van de komst van Haaland is Thorgan Hazard”

Het fenomeen van het moment is uiteraard de amper 19-jarige Erling Haaland. Heel Noorwegen sprak van hem, vervolgens heel Oostenrijk, na zijn match tegen Genk heel België, en na zijn andere prestaties in de Champions League de hele wereld. Straf, want een jaar geleden haalde hij zelfs de selectie nog niet bij Red Bull Salzburg. Tien matchen lang zat hij op de bank of in de tribune, pas in mei stond hij voor het eerst in de basis. Bij Dortmund daarentegen bleek hij vorige maand meteen inzetbaar, en maakte hij zeven goals in 136 minuten. Eén goal om de 19 minuten: dat is ongelofelijk, en in de beker deed hij er nog eentje bij. Ik ben zelf ook fan. Máár: in Lever­kusen heeft hij zondag voor het eerst niet gescoord, zelfs geen doelkans gehad. En dat was geen verrassing.