Ronald (60) met de voorschoot is halve BV dankzij docusoap: “Ik wilde zo graag de nieuwe Koen Crucke zijn”

Gent -

“Thuis zijn, dat is doodgaan.” Het is de levenswijsheid van Ronald Braeckman (60), sinds vijf jaar bloemist op rust. “Ik moet onder de mensen zijn. Ik ben mijn hele leven jonkman, maar toch kan ik niet alleen zijn.” De man met de voorschoot zit élke week in Gentbrugge, de docusoap van Joris Hessels. “Ik heb in de Carrefour al moeten poseren voor selfies.”