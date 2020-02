Nieuwe topman voor Ikea-groep

Jon Abrahamsson Ring, de voormalige rechterhand van de begin 2018 overleden Ikea-oprichter Ingvar Kamprad, wordt de nieuwe topman van Inter Ikea Group. Dat is de onderneming die het merk Ikea en de franchiseactiviteiten van de woonwinkelgigant beheert.

De 45-jarige Ring treedt in functie op 1 september. Hij volgt dan de 54-jarige Torbjörn Lööf op. Die werkt al ruim dertig jaar voor Ikea, waarvan de laatste zeven jaar als CEO van Inter Ikea Group. Onder zijn leiding werd Ikea actief in vijftien nieuwe markten, en volgend jaar opent de eerste Ikeawinkel in Zuid-Amerika de deuren, meer bepaald in Chili. Ook Ring is een oudgediende van ’s werelds grootste meubelwinkelketen. Hij begon in 1998 als stagiair bij Ikea. Nadien werkte hij voor de groep in Canada, alvorens assistent te worden van Ingvar Kamprad. In 2009 zocht hij andere oorden op, maar in 2017 keerde hij naar de woonwinkelgigant terug, waar hij alle franchisewinkels onder zijn verantwoordelijkheid kreeg. (krs, blg)