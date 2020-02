EU bevestigt onderzoek naar Mondelez

Koekjes- en chocoladefabrikant Mondelez, bekend van merken als Côte d’Or, Milka en Toblerone, heeft een onderzoek van de Europese concurrentiewaakhond aan zijn been. De EU wil nagaan of het bedrijf de wetgeving op grensoverschrijdende verkoop niet heeft overtreden.

Het is Mondelez zelf dat gewag maakt van het onderzoek in zijn nieuwste jaarverslag voor de Amerikaanse concurrentiewaakhond, en het nieuws is intussen door een woordvoerder van de EU bevestigd aan vakblad Euroactiv. In het kader van het onderzoek zijn eind november vorig jaar overigens al huiszoekingen uitgevoerd bij een aantal Europese kantoren van de Amerikaanse multinational, waaronder ook dat van Mondelez België in Mechelen. Volgens de EU draait het rond overtredingen inzake zogeheten ‘crossborder’-verkoop, waarbij de voedingsproducent probeert te verhinderen dat producten die in het ene land goedkoper zijn worden verkocht in andere landen, wat indruist tegen het vrij verkeer van goederen en diensten.

Half mei vorig jaar kreeg AB InBev een boete van 200 miljoen euro opgelegd voor soortgelijke praktijken: de biergigant zorgde er toen met speciale etiketten voor dat goedkoper bier uit Nederland en Frankrijk niet in België kon worden verkocht. (krs)