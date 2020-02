Het vliegtuig van de toekomst (volgens Airbus)

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft dinsdag de “Maveric” voorgesteld, een nieuw ontworpen, brandstofbesparend vliegtuigmodel. Het gaat nog om een schaalmodel (met een lengte van 2 meter en een spanwijdte van 3,2 meter), waarmee sinds vorige zomer tests worden uitgevoerd. Het conceptvliegtuig werd voorgesteld op het luchtvaartsalon van Singapore, het grootste in Azië.

De “Maveric” is een zogenaamd “blended wing body”-model. Het heeft een afgevlakte romp die vloeiend overgaat in de vleugels, waardoor het vliegtuig wat op een afgevlakte “V” lijkt met erbovenop twee motoren. Die vorm maakt het toestel aerodynamischer, wat het brandstofverbruik volgens Airbus met een vijfde moet drukken. Of en wanneer het concept gecommercialiseerd wordt, is nog lang niet zeker. “Hoewel er geen specifiek tijdsplan bestaat voor de ingebruikname, kan dit technologische demo-model bijdragen tot veranderingen in de architectuur van commerciële vliegtuigen op weg naar een ecologisch duurzame toekomst van de luchtvaartindustrie”, aldus Jean-Brice Dumont, hoofd ontwikkeling bij Airbus, in een persbericht. (krs, blg)