Bye Ciara, hallo Dennis

Windstoten tot zestig per uur op woensdag, tot vaak tachtig de dagen erna en op zondag doen we er nog een schepje bovenop met rukwinden van 90 kilometer per uur of meer. “Na Ciara krijgen we dan mogelijk storm Dennis over ons heen”, zegt weerman David Dehenauw. In de Atlantische Oceaan vormt zich namelijk een storm die zaterdag in Schotland aan wal gaat om dan in de loop van zondag en/of maandag ons land aan te doen.

“De doortocht daarvan zal sowieso gepaard gaan met rukwinden en regen”, zegt Dehenauw. “Momenteel lijkt die zone niet zo zwaar te worden als Ciara, maar gaan we boven de 9 beaufort, dan zullen we officieel van een storm spreken die de naam Dennis zal krijgen. Blijven we bij 8 beaufort steken, dan heet het ‘stormachtig’. Maar wat het ook wordt, het zal de tweede zondag op rij worden waarbij het echt geen fijn weer zal zijn.”

Contrast met Noordpool

Oorzaak van dat alles is de straalstroom. “We zien dat er op grote hoogte een fors contrast in temperatuur is tussen de Noordpool en de evenaar. Dat heeft als gevolg dat we met een zeer actieve straalstroom zitten (sterke wind op 9 à 10 kilometer hoogte, nvdr.), waardoor je dan aan de grond ook zeer veel wind hebt. Tot en met begin volgende week houdt dat weertype aan, daarna lijkt alles ietsje rustiger te worden. Maar verwacht dan zeker geen typisch winterweer met harde vrieskou, stil weer en staalblauwe luchten. Winterweer is nog steeds niet aan de orde.”