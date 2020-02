Al-Bashir (76) dan toch voor rechter voor 300.000 doden

300.000 doden en 2,5 miljoen Soedanezen die de regio Darfur moesten ontvluchten na vijf jaar ongeziene repressie. De genocide in het zuidoosten van Soedan, tussen 2003 en 2008, had volgens het Internationaal Strafhof in Den Haag één hoofdverantwoordelijke: dictator Omar Hassan Ahmad al-Bashir, officieel de zevende president van Soedan. De genocide was het gevolg van hevige gevechten tussen de Janjaweed, een door de regering bewapende militie van plaatselijke Arabische stammen en rebellen van niet-Arabische bevolkingsgroepen. Darfur gaat de geschiedenisboeken in als één van de gruwelijkste slachtpartijen op Afrikaanse bodem.

Bashir, twintig jaar onafgebroken aan de macht, werd eind vorig jaar na een militaire coup van de macht verdreven. Momenteel zit hij in Khartoum een celstraf van twee jaar uit wegens corruptie. Allicht zal hij achter tralies sterven want dinsdag kwam het onverwachte nieuws dat de overgangsregering het licht op groen heeft gezet voor berechting in Den Haag. Eindelijk, want de eerste vraag tot uitlevering dateert al van 2009.

Al-Bashir zal terechtstaan voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen mensheid en aanzetten tot genocide. De uitlevering is het gevolg van succesvolle gesprekken in buurland Zuid-Soedan tussen rebellerende groepen en de transitieregering. Het doel, klinkt het, is vrede en stabiliteit bewerkstelligen in de regio. De afgezette dictator pleegde die misdrijven natuurlijk niet alleen. Zijn medestrijders van toen worden (voorlopig) niet uitgeleverd.(phu)