Coronavirus: al 1.113 doden in China, 39 nieuwe besmettingen op cruiseschip

De dodentol van het coronavirus is in China opgelopen tot minstens 1.113. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van de Chinese autoriteiten.

In totaal zijn op het Chinese vasteland nu al 44.653 mensen besmet, volgens cijfers van de regering. Wereldwijd zijn 45.169 gevallen bevestigd.

Bijna alle overlijdens vielen in de provincie Hubei. In Hongkong viel 1 dode en werden minstens 49 gevallen geregistreerd, in Macao gaat het om 10 gevallen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde dinsdag nog dat de uitbraak van het coronavirus een “zeer ernstige bedreiging voor de rest van de wereld” vormt. Tegelijk toonde de WHO zich ook enigszins optimistisch en stelde het dat een eerste vaccin “binnen de 18 maanden klaar kan zijn”. De organisatie doopte het virus, dat in december vorig jaar uitbrak in de Chinese stad Wuhan, intussen Covid-19.

39 nieuwe gevallen in Japan

Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus Covid-19 op het cruiseschip Diamond Princess voor de kust van Japan is opgelopen naar 174. Volgens het Japanse ministerie van Gezondheid werden aan boord van het schip 39 nieuwe gevallen vastgesteld. Vier personen kampen met ernstige symptomen, zo maakte het ministerie woensdag bekend.

De ongeveer 3.600 overige passagiers en bemanningsleden moeten nog minstens tot 19 februari aan boord van het schip blijven. De reizigers zitten sinds 3 februari vast, nadat bij een reiziger die in Hongkong van boord was gegaan het longvirus was vastgesteld. De personen bij wie het virus al eerder was vastgesteld, werden overgebracht naar een ziekenhuis in Japan.