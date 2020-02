Seks, watervallen van urine en een CNN-passage: Antwerp neemt na bijna honderd jaar afscheid van de ‘lelijkste tribune van het land’

Antwerpen / Deurne -

Er wordt al bijna honderd jaar gelachen en gehuild, gewonnen en verloren, gezongen en gezopen, gevochten en (zelfs) gevreeën. Maar op het eind van dit seizoen is het onherroepelijk gedaan met tribune 2. De Antwerpfans zijn er het hart van in. Want de misschien wel lelijkste tribune die ons land ooit gekend heeft, staat garant voor de mooiste momenten. “Tribune 2 was het laatste vrijgevochten stuk grond van België.”