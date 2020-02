Politie legt studentenfuif in Brussel op hardhandige wijze stil: “Security werd met glazen flessen bekogeld”

Brussel - Een dagdisco van de Brusselse studentenclub Bruxellas in feestzaal Bazaar is maandag helemaal uit de hand gelopen. “Op een bepaald punt werden veiligheidsagenten bekogeld met glazen flessen”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerder van de Brusselse politie. Toen het feest stilgelegd werd, heeft de politie traangas gebruikt. Volgens aanwezigen werden ze hard hardhandig uit de zaal gedreven.

Studentenclub Bruxellas organiseerde afgelopen maandag een feest in Bazaar, een zaal in de Marollen. De fuif was een zogenaamde dagdisco en was al van start gegaan om 14.30 uur. Omstreeks 20 uur liep het echter helemaal uit de hand.

“Mijn dochter was er maar net toegekomen en plots begon de politie met stokken en traangas iedereen naar buiten te werken”, zegt de vader van een studente die op het feest aanwezig was. “Ze was daar met vriendinnen en toen ze hun handtassen en jassen uit de vestiaire wouden gaan halen, werden ze tegengehouden door de politie. Ze waren hard geschrokken omdat ze zo hardhandig buiten gewerkt waren. Mijn dochter heeft ook traangas in haar ogen gekregen, ze heeft het gelukkig zelf kunnen uitspoelen met een beetje water.”

Jenever

Volgens Ilse van de Keere, woordvoerder van de Brusselse politie, heeft de politie meerdere oproepen ontvangen: zowel van buren voor geluidsoverlast als van passanten vanwege de vele beschonken studenten op straat. De themadrank van het feest was jenever.

“De organisator heeft ook zelf naar ons gebeld omdat het dreigde uit de hand te lopen”, zegt woordvoerder van de Keere nog. “Toen we ter plaatse kwamen en konden vaststellen dat de security met glazen flessen bekogeld werd, hebben we in samenspraak met de organisator, die de boel duidelijk niet meer in de hand had, besloten het feest stil te leggen. Toen ook agenten bekogeld werden, hebben ze traangas gebruikt. De feestgangers hebben de kans gekregen om hun spullen uit de vestiaire te halen. Er kwamen geen stokken aan te pas.” Nog volgens de politie waren sommige aanwezigen zo dronken dat ze verzorging nodig hadden.

Op Facebook reageert de studentenclub boos. Ze zeggen niet te begrijpen waarom het feest moest stilgelegd worden. Volgens kende het feest een “veel ordelijker verloop” dan de afgelopen jaren. “Het onnodig en overmaats (sic.) gebruik van de pepperspray door de politie jegens onze gasten keuren wij ook absoluut NIET goed en is schandalig. De politie staat ook boven ons als organisator, na weerwoord van onze kant werden we zelf ook belaagd.”