Hoe ver staat het met de BeNeLiga? Vlaamse topclubs uitgesproken pro, in Nederland neemt Ajax het voortouw

Ajax versus Club Brugge afgelopen winter in Qatar. Straks ook in de Beneliga? Foto: BELGA

Hoe zit het nu eigenlijk met de BeNeLiga, de eengemaakte competitie samengesteld met teams uit de Nederlandse eredivisie en de Belgische Jupiler Pro League? Het project werd recent nieuw leven ingeblazen, voldoende reden voor de redacties van het Belgische Voetbalmagazine en het Nederlandse VI om de 34 betrokken clubs - achttien in Nederland, zestien in België - te bevragen. Hoofdconclusie: Nederland keert zachtjes de kar, de Belgische topclubs zijn onvoorwaardelijk pro.

De idee van een gemeenschappelijke competitie leeft al zo lang als pakweg de Antwerpse fusiegedachte maar tot voor kort leek de BeNeLiga even levensvatbaar als pakweg FC Beerwerp. Voorzichtig geflirt maar tot een heuse babbyborrel zag niemand het komen. Edoch, vorig jaar kwamen de Nederlandse G6 (Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht en Vitesse) en de Belgische G5 (Anderlecht, Club Brugge, Standard, Gent en Racing Genk) een keertje samen in Eindhoven om het project nieuw leven in te blazen.

Wat volgde, was een haalbaarheidsstudie van Deloitte waaruit bleek dat een BeNeLiga best zinvol was. Wat dan weer zal gevolgd worden door het uitschrijven van een gedetailleerd businessplan op basis waarvan de (G6+G5=) G11 straks zullen beslissen of het licht op groen kan worden gezet.

Mag Lamkel Zé straks ook zijn truitje tonen aan de AZ-bank in het kader van de BeNeLiga? Foto: BELGA

Wat leert ons de enquête van de gespecialiseerde magazines? Dat in België zeven clubs het licht onvoorwaardelijk op groen zetten: de G5 plus KV Mechelen en Antwerp, met Club-voorzitter Bart Verhaeghe als de grote pleitbezorger. Zes clubs (Cercle Brugge, Oostende, Moeskroen, KV Kortrijk, Waasland-Beveren en Sporting Charleroi) zijn uitgesproken tegen, de drie resterende teams twijfelen nog. Niet echt verbazend: de kleinere clubs vrezen uit de boot te vallen en klampen zich vast aan de huidige format waarin ze nog steeds topclubs over de vloer krijgen. De grotere clubs zien vooral de noodzaak van schaalvergroting.

Ajax

Interessanter is de situatie in Nederland. Boven de Moerdijk werd de BeNeLiga kritischer benaderd. En ook nu zijn nog altijd maar vier clubs uitgesproken pro. Opvallend: van de G6 zijn enkel Ajax en Utrecht uitgesproken pro, de overige vier twijfelen nog. Ook zes clubs zijn uitgesproken tegen.

Maar vooral Ajax lijkt nu de kar te willen trekken. De Amsterdammers, vorig jaar nog halve finalist in de Champions League, beseffen dat enkel schaalvergroting van de nationale competitie hen Europees in de subtop kan houden. Binnen het Nederlandse kamp lijkt directeur Edwin van der Sar zich meer en meer op te werpen als de spreekbuis van de voorstanders.

Geografische vaststellingen

Wat ook opvalt: kleinere clubs die bovendien ver van de gemeenschappelijke grens liggen, zijn doorgaans uitgesproken tegen. Wat zeggen ze bijvoorbeeld in het Friese Heerenveen? “Een heen en terug naar Charleroi is goed voor bijna achthonderd kilometer. Dan kunnen we beter bij een Scandinavische Liga aansluiten.”

Standard versus Ajax. Foto: BELGAIMAGE

Ook daarom zijn in België bijvoorbeeld KV Oostende, Moeskroen of Oostende het idee van een gemeenschappelijke competitie niet genegen.

Maar waar vooral op wordt gewacht, is het gedetailleerde businessplan dat momenteel wordt uitgeschreven. Voor veel clubs bij wie het licht nu nog op oranje staat, zullen de conclusies van het businessplan erover beslissen of de lampjes op groen of rood komen te staan.