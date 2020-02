Topman WHO luidt alarmbel: “Uitbraak van coronavirus vormt zeer ernstige bedreiging voor wereldeconomie”

De uitbraak van het coronavirus, waaraan in China al meer dan duizend mensen gestorven zijn, vormt een “zeer ernstige bedreiging voor de rest van de wereld”. Dat heeft het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezegd. Ook de Amerikaanse centrale bank vreest dat niet alleen de Chinese economie besmet zal worden door het virus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de topman van het WHO, merkte op dat 99 procent van de gevallen zich binnen China voordeed en dat slechts twee doden uit het buitenland werden gemeld. Maar hij zei dat het “zorgwekkend” is dat het virus onlangs in Frankrijk en Groot-Brittannië van persoon tot persoon was doorgegeven terwijl deze mensen niet in China waren geweest.

Tedros zei dat bij de opening van een tweedaagse wetenschappelijke conferentie in Genève die bedoeld is om meer vaart te zetten achter de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen het nieuwe coronavirus.

Wereldwijde economische groei

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, waarschuwt er eveneens voor dat niet alleen de Chinese economie geschaad kan worden door het coronavirus. Ook de wereldwijde economische groei kan besmet worden, zegt hij.

De onzekerheid rond het handelsbeleid is afgenomen, maar met het coronavirus ziet Powell al een nieuwe risicofactor opdoemen voor de Amerikaanse economie. Eind januari was hij nog terughoudender over de kwestie, maar inmiddels zijn al meer dan 1.000 mensen gestorven aan het virus.

In zijn toespraak voor het Amerikaanse parlement schetste Powell voorts een vrij positief beeld van de Amerikaanse economie. Er was gematigde groei in de tweede helft van vorig jaar, terwijl de werkloosheidsgraad in decennia niet meer zo laag is geweest. De bedrijfsinvesteringen en de export waren wel zwak, aldus Powell.

“De uitbraak van het virus heeft het potentieel om zware economische schade te veroorzaken”, zegt ook Neil Shearing, hoofdeconoom bij Capital Economics, bij CNN. “Maar op welke schaal dat zal zijn, zal bepaald worden door hoe het virus zich verspreidt en evolueert, wat bijna niet te voorspellen is, en door hoe regeringen reageren.”

Economische werkloosheid op Brucargo

Ook de vrachtluchthavens van Brucargo (Zaventem) en Luik voelen de impact van het coronavirus. Het vrachtvliegverkeer tussen ons land en China valt sowieso stil rond Chinees Nieuwjaar, dit jaar op 25 januari. Maar de heropstart laat nu langer op zich wachten. Zelfs in die mate dat bepaalde bedrijven economische werkloosheid overwegen.

Normaliter herstelt het vrachtvliegverkeer tussen ons land en China zich een week à tien dagen na het Chinees Nieuwjaar. Nu is zelfs na twee weken nog geen beterschap in zicht. “De heropstart laat op zich wachten”, zegt Bert Selys, de cargoverantwoordelijke van de luchthaven van Luik.

Fabrieken in de getroffen Chinese provincie Hubei konden pas maandag de productie geleidelijk hervatten. Miljoenen Chinezen blijven tegelijk in quarantaine. Dat weegt op de consumptie. De vraag naar vrachtvliegverkeer ligt daarom onvermijdelijk lager, beaamt Geert Keirens, de directeur van Air Cargo Belgium, de koepelorganisatie rond Brucargo.

Aantal doden blijft oplopen

In China blijft het aantal nieuwe besmettingen en doden oplopen. Voor het eerst sinds het virus eind december 2019 opdook, stierven meer dan honderd mensen op één dag. Maandag overleden 108 mensen aan de gevolgen van het virus volgens cijfers van de Chinese gezondheidsautoriteiten, een piek die de 97 sterfgevallen van de dag ervoor overschreed. Het totale aantal doden ligt nu op 1.016 in China, het totale aantal besmettingen op 37.626.

Terwijl de druk op Peking toeneemt, meldden staatsmedia dat twee hoge functionarissen ontslagen werden in de provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het virus.