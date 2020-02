Straks wordt de verdeelsleutel van de tv-gelden bepaald: ’kleintjes’ zitten samen om strategie te bepalen

103 miljoen euro heeft Eleven Sports klaarstaan om de Belgische voetbalbeelden in haar bezit te krijgen. Veel geld dat straks moet verdeeld worden onder de zestien clubs van de Jupiler Pro League. En vooral dat lijkt een heikele onderneming te zullen worden. Iedereen wil een zo groot mogelijk deel van de taart en dat zorgt nu al voor conflicten.

LEES OOK.“Door zo te handelen komt er een competitie waarin de grote clubs steeds sterker, beter en groter worden”

De Grote Vijf - Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk, AA Gent en Standard - vinden dat zij recht hebben op meer dan de kleinere clubs. Vooral de verdeling van de extra miljoenenen in vergelijking met het vorige contract - een dikke twintig miljoen euro - zorgen voor spanningen. Volgens de G5 hebben zij recht op tachtig procent van dit bedrag. En daar zijn de kleintjes niet voor te vinden. Vooral de grotere kleintjes - Antwerp, Charleroi en Zulte Waregem - zullen zich deze voormiddag roeren.

Met name Antwerp lijkt zinnens niet zomaar over zich heen te laten lopen. Op de Bosuil vinden ze dat ze intussen evenveel rechten hebben verworven als de G5 op basis van sportieve prestaties, achterban en geschiedenis. En dat willen ze financieel beloond zien worden. Kortom, het belooft een hete vergadering te worden.

K11 in conclaaf

De elf zogenaamd kleine clubs trokken vanaf 9u30 in conclaaf om hun standpunt voor de definitieve vergadering te bepalen. Simulaties hebben intussen uitgewezen dat er veel minder geld is voor de K11 dan eerder werd toegezegd. Normaal is de verhouding 51-49 procent tussen G5 en K11 voor het totaal. De K11 is bereid om de G5 wat meer te geven op de meerwaarde tegenover het vorige contract maar volgens de simulaties zitten ze nu aan 56 procent voor de G5 en dat vinden ze te veel. “Dat is nergens in Europa zo”, aldus een clubleider die niet wil worden geciteerd met naam. Hij denkt dat er een akkoord mogelijk is daar dat het moeilijk zal zijn er vandaag uit te komen.