Uitslaande brand in voormalig naaiatelier door pelletkachel

Lierde - In een voormalig naaiatelier in Sint-Maria-Lierde heeft woensdagochtend een zware uitslaande brand gewoed. De schade is erg groot.

Het voormalige naaiatelier wordt door de broer van de eigenares gebruikt als woning. Dinsdag had hij de pelletkachel er aangestoken, en het is in de ruimte waar die staat dat de brand lelijk huisgehouden heeft. De vlammen sloegen 5 à 6 meter hoog uit de woning toen de brandweer van Brakel en Geraardsbergen ter plaatse kwamen.

Sporen van inbraak lijken er niet te zijn, dus vermoedelijk is er geen kwaad opzet in het spel. De politie onderzoekt de brand en zal bepalen of het parket en een branddeskundige ter plaatse moeten komen.

Foto: edp

Foto: edp