Albert Heijn Ghelamco opnieuw open

Gent - De supermarkt Albert Heijn aan de Ghelamco is opnieuw open. Die moest zoals bekend gisteren om veiligheidsredenen de deuren sluiten omdat maandagavond een aantal panelen van het dak van de Ghelamco Arena door de storm naar beneden waren gekomen. Dinsdag kwam de brandweer ter plaatse om de parking af te sluiten en vrij te maken. "Maar ondertussen is de parking ontruimd, en kon een team van tien dakwerkers ondanks de moeilijke omstandigheden, dinsdagavond toch nog de panelen vast leggen", aldus Ann Maes van Albert Heijn.

"Dinsdagavond om 18 u30 is de locatie vrijgegeven en konden we opnieuw openen," vervolgt Ann Maes. "Vandaag woensdag zijn we dus opnieuw normaal open. De risicopanelen zijn ondertussen beveiligd en vastgemaakt en de wind is gaan liggen."

Door de verplichte sluiting miste Albert Heijn dinsdag een aantal uren omzet, en de vraag is op wie die kan verhaald worden: "Maar in dit geval vinden we dit op dit moment niet zo belangrijk" aldus Ann Maes "veiligheid gaat boven alles."