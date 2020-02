Veroordeelde op de vlucht gearresteerd op luchthaven Zaventem

Zaventem - De 25-jarige Ismaïl Ouchen is dinsdag gearresteerd op de luchthaven van Zaventem, schrijft Sudpresse woensdag op basis van het federaal parket. De politie zocht hem omdat hij meerdere straffen moet uitzitten waarvoor hij onlangs werd veroordeeld.

Het Brusselse hof van beroep veroordeelde Ismaïl Ouchen in augustus tot vijf jaar cel voor een reeks gewapende overvallen op autohandelaars in heel België. Datzelfde hof veroordeelde hem in december tot een bijkomend jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de diefstal van vier terreinwagens in Tienen in februari 2017 en een achtervolging door de politie op de ring van Brussel.

Hij pleegde de feiten terwijl hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan hij er drie had uitgezeten.