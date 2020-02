Mbaye Diagne is terug in Brugge (maar een nieuwe kans bij Club is uitgesloten)

Een opmerkelijke verschijning in Knokke-Heist gisteren: Mbaye Diagne (28) is terug in het land. ‘Back to work’ klinkt het op zijn Instagram, maar een terugkeer bij de A-kern Club Brugge is al even uitgesloten.

Diagne verbleef een tijdje in zijn thuisland Senegal, waar hij zijn conditie onderhield. Hij kreeg aanvankelijk tot 1 februari de tijd om een nieuwe ploeg te vinden, maar dat lukte niet. In de Turkse pers geeft hij aan dat hij gewoon het seizoen uitdoet bij Club Brugge. “Een terugkeer is het beste voor iedereen”, zegt hij daar. Dinsdag ging hij alvast een hapje eten met Odilon Kossounou, maar in het Basecamp in Westkapelle werd hij (nog) niet gespot. Daar onderhoudt hij de komende maanden zijn conditie. Spelen voor Club is alleszins geen optie, want met de komst van Michael Krmencik - een investering van een dikke 6 miljoen euro - lijkt er geen plaats voor een extra centrumspits.

Nog tot het einde van het seizoen wordt Diagne in principe gehuurd van Galatasaray. Door zijn bedenkelijk gedrag en het penaltyincident op PSG werd hij persona non grata bij blauw-zwart.