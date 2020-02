Voorzitter DéFI over N-VA: “Die partij heeft de kleur en hanteert praktijken van extreemrechts”

“N-VA heeft de kleur en hanteert bepaalde praktijken van extreemrechts. De partij moet dus worden behandeld als een extreemrechtse partij”. Dat heeft Kamerlid François De Smet, de voorzitter van DéFi, woensdag verklaard op de RTBF-radio.

“De normalisering van N-VA stoort me. Een partij die zijn eigen regering opblaast over een identitaire en migratiekwestie, die campagne voert tegen een politieke tegenstander (Zakia Khattabi van Ecolo, red.) om te beletten dat ze rechter wordt bij het Grondwettelijk Hof, die niet onder stoelen of banken steekt dat ze in zee zou gaan met Vlaams Belang van zodra dat mogelijk is, is geen partij als een andere”, aldus De Smet, die enkele maanden terug Olivier Maingain opvolgde als partijvoorzitter.

“Ik geef toe dat er degelijke mensen bij N-VA zitten, maar de nationalistische vleugel is de bovenhand aan het krijgen”, gaat De Smet voort. Volgens hem is het tijd vast te stellen dat het onmogelijk is een federale regering te vormen met de PS en de Vlaamsnationalisten. Koen Geens is er zich, nog volgens de DéFI-voorzitter, van bewust dat het zijn eerste opdracht is de CD&V te overtuigen, “een oude partij die het noorden kwijt is, net als het volledige Vlaamse politieke landschap, dat geconfronteerd wordt met een partij - de N-VA- die het wil vernietigen”.