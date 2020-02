Koning Filip wil roos achterlaten voor Belgisch slachtoffer 9/11, maar dat loopt niet helemaal van een leien dakje

Koning Filip en koningin Mathilde vertoeven twee dagen in New York om de Verenigde Naties te bezoeken, naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de Veiligheidsraad. Het koningspaar bezocht ook ‘Ground Zero’, waar bijna 3.000 mensen het leven verloren toen twee vliegtuigen in de WTC-torens crashten op 11 september 2001 . Tijdens een ceremonie bij het ‘9/11 Memorial’, plantte de koning een witte roos voor Patrice Braut, het enige Belgische slachtoffer. Koning Filip had tijdens het emotionele moment even moeite om de bloem en bijhorende Belgische driekleur goed te zetten.