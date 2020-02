Erdogan wil nog stap verder gaan en dreigt Syrisch regime “overal” in Syrië aan te vallen

Turkije zal het regime van de Syrische president Bashar al-Assad “overal” in Syrië aanvallen als er nog een aanval komt op Turkse troepen in het noordwesten van Syrië. Dat dreigement heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag gelanceerd. Hij beschuldigde er tegelijk Rusland, de voornaamste militaire bondgenoot van Assad, van deel te nemen aan het “bloedbad” op burgers in de provincie Idlib.