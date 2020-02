Pijnlijk: verhuizers laten peperdure piano vallen

De piano van een Canadese virtuoze ter waarde van 177.000 euro is onherstelbaar beschadigd, nadat verhuizers het instrument lieten vallen toen ze het een opnamestudio in Berlijn buiten droegen.

Angela Hewitt is één van ’s werelds bekendste klassieke pianistes. Nadat ze in een studio in Berlijn op haar Fazioli-concertpiano een plaat had opgenomen, zou het instrument terug naar Canada verhuisd worden. “Maar toen ik nog wat stond na te praten met mijn producer, kwamen de verhuizers zeggen dat ze de piano hadden laten vallen. Ze is kaputt. Die mannen waren uiteraard geschokt, ze hadden zoiets nog nooit meegemaakt in 35 jaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Hopelijk is mijn piano gelukkig in pianohemel.”