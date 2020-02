Grote politieactie na nachtelijke inbraak in radiotoren

Ruiselede / Wingene - De politiezones Tielt, Het Houtsche en Aalter hielden woensdagochtend een grote politieactie in Ruiselede en Wingene. In de omgeving van de radiotoren sloegen inbrekers in de nacht van dinsdag op woensdag hun slag.

Zo braken ze in verschillende woningen en voertuigen in. In totaal gaat het om een tiental feiten. De inbraken zouden gepleegd zijn tussen 2.30 uur en 6 uur. Onder ander een helikopter en speurhonden werden woensdagochtend ingezet om de daders te vinden.

De zoekactie is momenteel stopgezet. Van de daders is er momenteel nog geen spoor. Het labo is momenteel op de verschillende locaties ter plaatse voor het sporenonderzoek.