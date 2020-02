Tapas en balletjes van merk Knacks uit handel gehaald

Groothandelbedrijf Goumanisto heeft tapas en balletjes van Knacks uit de handel genomen wegens de mogelijke aanwezigheid van Listeria monocytogenes. De producten werden verkocht bij Spar en Match. Dat meldt het bedrijf.

In het kader van een controle werd Listeria monocytogenes teruggevonden in één van de eindproducten. Goumanisto besloot in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de betrokken producten uit verkoop te nemen.

Het bedrijf vraagt aan de klanten om deze producten niet meer te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt, waar de aankoopprijs wordt terugbetaald. De mogelijke symptomen van een intoxicatie veroorzaakt door Listeria monocytogenes zijn listeriose, koorts en hoofdpijn en dat binnen 8 weken na consumptie van de besmette voeding. Het besmettingsgevaar is groter bij oudere personen, kinderen, zwangere vrouwen en personen met verminderde immuniteit.

Personen die deze producten hebben geconsumeerd en deze symptomen vertonen, worden aangeraden hun huisarts te raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact nemen met Goumanisto via 0473-96.02.69.

Bamboescheuten

Ook de sliertjes bamboescheuten in blik van het merk Mount Elephant worden teruggeroepen van bij de consument omdat ze mogelijk stukjes hard plastic bevatten. Dat meldt het federaal voedselagentschp (FAVV) woensdag. De maatregel volgt op een melding via het Europese waarschuwingssysteem RASFF.

De bamboescheuten werden onder de naam “Bamboo Shoots Strips” verkocht in een conservenblik met een inhoud van 2,9 kilogram, met 20 juli 2022 als houdbaarheidsdatum.

Het product werd slechts in drie winkels verkocht: bij Fan Enterprises (Seing Thai) en Guang Wen in Antwerpen en bij RaanAsia in Brugge.

Mensen die het product gekocht hebben, krijgen de raad om het terug te brengen naar de winkel. Voor bijkomende informatie kunnen consumenten contact opnemen met het meldpunt van het FAVV, via 0800-13.550 en meldpunt@favv.be.