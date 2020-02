Verdachte van dodelijk ongeval in Arendonk was geen onbekende voor het gerecht: K.W. was betrokken bij ‘bende van 700 miljoen’

Arendonk - Het is nog niet bekend wanneer de 36-jarige K.W., die dinsdagavond in Arendonk een fietser doodreed, aan ons land wordt overgeleverd. De man vluchtte na het ongeval naar Nederland, waar hij sinds kort woont. Anderhalf uur na het ongeval werd hij er van zijn vrijheid beroofd. Het parket heeft om de uitlevering gevraagd van de man, die geen onbekende is van het gerecht. Hij was betrokken bij de ‘bende van 700 miljoen’.

Het parket Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd die om de overlevering van K.W. zal verzoeken. “Volgens de procedure wordt de vraag om overlevering ook aan de verdachte voorgelegd’, zegt een parketwoordvoerder. “Als die akkoord gaat, kan het snel gaan en praten we over een paar dagen. Als de betrokkene zich verzet tegen zijn overlevering, moet de Nederlandse justitie zich eerst beraden over de zaak en duurt het allemaal wat langer.”

Toen dinsdagavond bleek dat de verdachte in Nederland was, hebben de Belgische politiediensten hun Nederlandse collega’s verzocht na de arrestatie ook meteen de nodige politionele vaststellingen te doen. Daarbij hoort een adem- of bloedtest om na te gaan of de man onder invloed was van alcohol of drugs toen hij de fietser aanreed. Het parket Antwerpen beschikt nog niet over die uitslagen. Voorlopig blijft de man in een Nederlandse cel.

Geen onbekende voor gerecht

Intussen is gebleken dat het niet de eerste keer is dat K.W. in contact met het gerecht. Hij werd tien jaar geleden ook verdacht van hand-en spandiensten aan de ‘Bende van 700 miljoen’, de smokkelorganisatie rond de beruchte Nederbelg Paulus Meyer die actief was in de Antwerpse haven. Het Openbaar Ministerie eiste in 2009 vier jaar cel voor W. Hij zou geen grote rol gehad hebben binnen de criminele organisatie.

Getuige

Ondertussen raakte ook bekend dat de zoektocht naar de gevluchte automobilist in een stroomversnelling kwam nadat een getuige een zwaar beschadigde Citroën Berlingo had opgemerkt op de E34 richting Nederland. Het signalement van de auto kwam overeen met de wagen die door getuigen op de plaats van het ongeval was opgemerkt. Via het ANPR-cameranetwerk kon ook een nummerplaat gelinkt worden aan het voertuig en kwam de 36-jarige Belg snel in beeld.