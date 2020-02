432 kilo cocaïne gevonden in container met tonijn in Antwerpse haven

Antwerpen - In het Antwerpse havengebied hebben de opsporingsdiensten van de douane een lading van 432,6 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Dat meldt de FOD Financiën. De vondst dateert al van 6 februari, maar werd pas nu bekendgemaakt. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met tonijn op olie.

De container in kwestie was van een schip dat afkomstig was uit Ecuador. Er loopt een onderzoek naar de herkomst en bestemmeling, maar er zijn nog geen aanhoudingen gebeurd. “De smokkelmethode en de hoeveelheid drugs doen vermoeden dat men van plan was om de drugs binnen het havengebied uit de container te halen, een zogenaamde rip off switch”, klinkt het nog.